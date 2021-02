Ginnastica: Un oro, quattro argenti e un bronzo, podio in ogni categoria per 0limpia maschile silver

I dieci leoncini dell’Olimpia infatti hanno ottenuto uno o più podi per ognuno dei programmi di gara a cui hanno partecipato.

Nel programma LA Oro per Elia Borre, seguito da Gabriele Mordenti al 5° posto, Eric Mombelli al 6° e Devis Massari al 13mo; nel livello LB, categoria allievi, Argento per Mattia Coutandin e Bronzo per Riccardo Durello e ancora Argento per lo Junior Maxim Carere. Salendo di difficoltà, nei programmi LC ed LD ancora due medaglie d’Argento, conquistate rispettivamente da Kien Fogliadini (6° il compagno Gabriel Fuccio) e Ruben Vitulli.

Comprensibile soddisfazione per l’allenatore Andrea Dondeynaz, che li ha accompagnati in campo gara.