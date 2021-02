Ginnastica: I leoni dell'Olimpia a Vercelli per l'Individuale Silver

Dopo l’en plein ottenuto nella gara di squadra (un oro e due argenti per i giovani ginnasti valdostani) questo sabato a Vercelli i leoni dell’Olimpia parteciperanno alla prima prova del Campionato Individuale Silver.

I dieci ginnasti saranno suddivisi in varie categorie e programmi di gara: l’allievo 2008 Ruben Vitulli si cimenterà nel difficile programma LD, in LC saranno impegnati i compagni Gabriel Fuccio e Kien Fogliadini (2011); nel livello LB scenderanno in campo lo junior Maxim Carere (2007) e gli allievi Mattia Coutandin e Riccardo Durello (entrambi 2011), infine i 2011 Devis Massari, Elia Borre e Eric Mombelli e il 2012 Gabriele Mordenti concorreranno nel programma LA.

Ad accompagnarli in campo gara l’allenatore Andrea Dondeynaz. Il veterano Alessandro Ledda (2002) che avrebbe dovuto gareggiare al massimo livello (programma LE) sarà purtroppo assente a causa di un lieve infortunio.