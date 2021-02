IL SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT RIMARRA’ AL PALAINDOOR FINO AL 31 AGOSTO

L’Azienda Usl comunica che il servizio di Medicina dello Sport, attualmente ubicato presso il Palaindoor di Aosta manterrà la propria sede per altri 6 mesi (fino al 31 agosto 2021) e non vi sarà alcuna sospensione o riduzione delle attività, che si svolgeranno nelle modalità consuete e nel rispetto delle direttive per la riduzione del rischio di diffusione del Covid-19.