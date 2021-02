Ginnastica: Ritorno in pedana positivo per le ginnaste del Club des Sports

La sezione ginnastica ritmica del Club des Sports è tornata in pedana per la prima gara della nuova stagione. Le ragazze hanno gareggiato a Volpiano nella prima prova del Campionato Confsport, confermando subito un buon stato di forma.

Nella serie A, categoria Juniores 1, fascia oro per Aimée Bo e d’argento per Emilie Avallone alla fune; alle clavette bene Alysée Casula e Cecilia Cuaz rispettivamente fascia oro e argento, con quarta Emilie Avallone, quinta Sofia Bevilacqua e sesta Manuela Fianco. Al cerchio ancora fascia oro per Alysée Casula, argento per Cecilia Cuaz e bronzo per Giulia Cretier, quarta e quinta piazza per Aimée Bo e Manuela Fianco. Nella palla fascia oro per Anna Cairo, argento per Sofia Bevilacqua e bronzo per Giulia Cretier.

Nelle Juniores 2 (serie A) Stella Giannini ha conquistato la fascia oro alle clavette, mentre Annalisa Mortara e Sophia Baldo si sono aggiudicate quelle argento e bronzo. Nella palla fascia d’oro per Stella Giannini, al cerchio invece Annalisa Mortara indossa la fascia argento e Sophia Baldo quella bronzo.

Nelle Master (serie A), fascia oro per Ilaria Bertoncini e argento per Beatrice Cuaz nella palla, che si ripetono anche nel cerchio, precedendo prima Emilia Istrati e poi Camilla Bacco, entrambe piemontesi.

Nelle Giovannissime (serie B), fascia argento alle clavette per Anna Montecchi e Aurora Pelliccioni, mentre Sveva Ottobon e Anna Gusulfino hanno conquistato quella bronzo. Decima Maria Paola Rigo, 11a Viola Ottobon, 12a Zoe Cannistra, 13a Celeste Ciurca, 14a Alessia Masoaro, 15a Angelica Brunetti, 16a Melissa Mastoianni e 17a Bianca Camaschella. Nel cerchio fascia oro per Sveva Ottobon e argento per Viola Ottobon e Anna Montecchi; nella palla oro per Celeste Ciurca e Melissa Mastroianni, argento per Angelica Brunetti, Maria Paola Rigo e Alessia Masoaro, bronzo per Zoe Cannistra, Bianca Camaschella e Aurora Pelliccioni. Decima Anna Gusulfino.