La giovane amazzone Martina Pisano, classe 2003, su Amh Hassan, cavallo PSA del 2012, ha portato in alto i colori della Valle d’Aosta ottenendo un ottimo secondo posto nella CEI2*JY 120 km che si è disputata il 21 febbraio nella trasferta a Carovigno in Puglia, in occasione del Al GAWSIT ENDURANCE CUP.

Il binomio ormai consolidato della 'Asd Equi.libres du Mont Blanc' aveva debuttato per la prima volta nella CEN B (90 Km) nell'aprile 2019.