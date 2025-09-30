Endurance: Valle d’Aosta e Sicilia unite alla Coppa delle Regioni

Un segnale forte di unità e collaborazione nel segno dello sport: la Valle d’Aosta e la Sicilia parteciperanno insieme alla Coppa delle Regioni di Endurance 2025, in programma dal 2 al 5 ottobre al Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa (Roma).

Dopo tre anni di assenza, la Sicilia torna protagonista in questa importante manifestazione federale nazionale, condividendo con la Valle d’Aosta un progetto sportivo che va oltre il risultato agonistico, portando in campo un team misto Nord–Sud che unisce simbolicamente l’Italia sotto il segno della disciplina equestre.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno del Dipartimento Endurance del Comitato Regionale FISE e al lavoro del consigliere referente della disciplina Claudio Gerbasi. A guidare la rappresentativa saranno i capi équipe Claudia Ferlito (Sicilia) e Roberto Bona (Valle d’Aosta).



Le squadre

La formazione mista, che schiererà atleti in tutte le categorie previste dal regolamento, vedrà protagonisti cavalieri e amazzoni provenienti dalle due regioni:

CEN B : Simone Baldi, Valerie Bois, Gabriele Casalena, Celine Barmasse (Valle d’Aosta); Amelia Anfuso (Sicilia).

: Simone Baldi, Valerie Bois, Gabriele Casalena, Celine Barmasse (Valle d’Aosta); Amelia Anfuso (Sicilia). CEN A : Alessio Mattè Munia, Lisa Rocher (Valle d’Aosta); Antonio Ragusa, Gaetano La Rosa, Chiara Pitti (Sicilia).

: Alessio Mattè Munia, Lisa Rocher (Valle d’Aosta); Antonio Ragusa, Gaetano La Rosa, Chiara Pitti (Sicilia). Debuttanti : Letizia Bruno Crema (Valle d’Aosta); Dario Di Gangi, Filippo Ferrantelli, Giovanni Zafonte (Sicilia).

: Letizia Bruno Crema (Valle d’Aosta); Dario Di Gangi, Filippo Ferrantelli, Giovanni Zafonte (Sicilia). Debuttanti Under 14: Gaia Commod, Cecilia Ferretti (Valle d’Aosta); Daniele Michele Catalano, Anita Randazzo (Sicilia).

Gli atleti valdostani in gara provengono dalle associazioni Equi.Libres du Mont Blanc, Cavallo Natura e C.I. San Maurizio.



Un ruolo determinante sarà svolto anche dai componenti del team assistenza, fondamentali per il supporto a cavalli e cavalieri durante la competizione.

"La possibilità di formare una squadra mista ha permesso di schierare una rappresentativa completa in tutte le categorie, creando un’occasione unica di confronto e collaborazione tra due realtà geograficamente lontane, ma unite dagli stessi valori sportivi. Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti” – dichiara Giovanna Piccolo, delegata regionale FISE Valle d’Aosta.