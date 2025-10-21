Concluso con successo il Corso “Unità Didattica 1 per Operatori Club FISE” al Centro Avres Onlus

Si è concluso presso il centro Avres Onlus di Nus il Corso “Unità Didattica 1 per Operatori Club” della FISE, rivolto alla formazione di operatori dedicati alle attività ludiche e formative con i pony per bambini.



Il percorso formativo rappresenta il primo step per chi desidera intraprendere una carriera tecnica all’interno della Federazione Italiana Sport Equestri, aprendo la strada alle qualifiche superiori nel settore dell’insegnamento e della gestione dei centri ippici.



Al corso hanno partecipato 12 candidati, di cui 10 provenienti dalla Valle d’Aosta e 2 dal Piemonte, tutti brillantemente promossi al termine delle prove finali.



Le lezioni e gli esami sono stati condotti da un team di docenti e commissari qualificati: Andrea Piccolo, istruttore FISE; Maria Cristina Palma, docente lombarda specializzata in attività ludiche; Roberto Bona, responsabile delle lezioni di veterinaria; Giovanna Rabbia, referente per le attività di segreteria.





Il corso ha posto particolare attenzione all’apparato gestionale e organizzativo di un centro ippico, fornendo ai partecipanti competenze fondamentali per operare in sicurezza e con professionalità nel settore equestre.



Hanno partecipato e superato con successo il corso:

Chiara Rizzi, Rebecca Carrassi (Piemonte), Riccardo Vaccarino (Piemonte), Lisa Rocher, Amelie Garin, Dorotea Piangerelli, Valerie Bois, Celine Barmasse, Danilo De Martino, Heidi Vasori, Federica Commod e Jean François Didier Branche.



Il centro Avres Onlus e la FISE Valle d’Aosta esprimono soddisfazione per l’ottimo esito del corso e per il livello di preparazione dimostrato dai partecipanti, a conferma dell’importanza della formazione continua nel mondo dell’equitazione educativa e sportiva.