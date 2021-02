Ginnastica: Annie Désandré oro per l'Olimpia al Campionato Allieve Gold

Ottimi piazzamenti per la squadra femminile Olimpia oggi a Pianezza nella prima prova del Campionato Individuale Allieve Gold.

Miglior risultato di giornata per Annie Désandré (classe 2010), che conquista in scioltezza il primo gradino del podio, seguita dalle compagne Abigail Martinet e Marta Nieroz, rispettivamente in decima e undicesima posizione. Settimo posto in classifica sia per la più piccola delle allieve valdostane, Ginevra Grosso (classe 2011), sia per la più grande, Martina Saroglia (classe 2009), che ottiene un punteggio eccellente a volteggio, affrontando per la prima volta in gara il difficile salto girato alla tavola.

Con loro in gara le istruttrici Federica Vinante e Greta Rosset. Le tre prove regionali (Piemonte - Valle d’Aosta) daranno accesso alla fase interregionale.