Ginnastica: Alessia Toscano e Sofia Righi brillano in serie B di ritmica

Si è svolta oggi domenica 21 febbraio a Napoli la prima delle tre prove del Campionato Nazionale di serie B di Ginnastica Ritmica che ha visto la partecipazione della neopromossa Ritmica Piemonte, in cui militano le due ginnaste valdostane ex Gym Aosta, migrate a questa società per poter partecipare a questo campionato in cui sono all’esordio dopo la vittoria dell’anno scorso in serie C, guidate dalla tecnica Bertolone Manuela.

L'avventura è iniziata benissimo, e nonostante la presenza di squadre di assoluto valore, la neopromossa Ritmica Piemonte ha ottenuto uno splendido 4° posto su 11 squadre presenti con il punteggio totale di 64.100, sfiorando anzi il podio, mancato per soli 0.350 punti.

Nonostante il mancato podio il risultato è molto al di sopra delle aspettative, in serie A passeranno infatti le prime tre, e già essere in lotta per questo traguardo è un grande successo.

Migliore della squadra ancora una volta Alessia Toscano, che al cerchio ha conquistato un ottimo 3° posto con l’alto punteggio di 16.750, esercizio in cui ha meritato uno dei punteggi più alti della sua carriera di ginnasta.

Molto bene anche Sofia Righi, che nonostante la tensione dell’esordio , ha avuto un punteggio di 15.000 al nastro, 5° punteggio di giornata a questo attrezzo.

Bene anche Husanu Romina, 16.350 alle clavette e Boffa Federica, con 16.000 alla palla.

Prossima gara a Desio il 7 Marzo

Le due stelle valdostane della Ritmica PIemontese