Ginnastica: Gli agonisti dell'Olimpia a Fermo per la serie C

Il team - composto da Tommaso Morra Di Cella, Lorenzo Mattana, Diego Almerares (Nuova Artistica Monza) e Federico Marchesi (Pro Lissone) - sarà impegnato a Fermo nella prima prova del Campionato Nazionale di squadra di Serie C. Il loro compagno Didier Bétemps non parteciperà a questa prima prova perché appena rientrato in palestra dopo un infortunio.

Sette le compagini in gara, che si contenderanno attraverso tre prove (le prossime sono previste a marzo a Padova e ad aprile a Civitavecchia) i due posti in serie B riservati alla Zona Tecnica che comprende Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

I ginnasti si cimenteranno sui sei attrezzi olimpici (corpo libero, parallele, sbarra, volteggio, cavallo con maniglie e anelli) accompagnati in campo dal responsabile tecnico Olimpia Andrea Dondeynaz e seguiti da casa (a causa delle regole anti-covid) dai tecnici Ferdinando Montanaro e Giulio Antoniotti.