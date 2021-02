Motociclismo: Campionato Regionale Velocità inizia il 25 aprile a Varano de’ Melegari

La stagione 2020 del CRV, Campionato Regionale Velocità, è andata in archivio con i successi di William Venesia, su Aprilia, nella 1000 Expert, di Luca Maggio, su Honda, nella 600 Expert, di Andrea Sgariboldi, su Kawasaki, nella 1000 Rookies, e di Sandro Di Giacomo nella 600 Rookies. Si sono imposti al termine di una stagione recuperata sul filo di lana grazie al lavoro della macchina organizzativa del Moto Club novarese TTN Racing Club guidata da di Alessandro De Gregori.

Bloccato dal lockdown e cancellate le prime due prove del 22 marzo al Mugello, del 10 maggio a Cervesina e 31 maggio a Varano, il Campionato è iniziato a Varano de’ Melegari il 25- 26 luglio. La seconda prova si è disputata ancora Varano de’ Melegari il 12- 13 settembre e gran finale il 10 e 11 ottobre a Cervesina con doppia gara.

Nella prima prova ad imporsi nella 1000 Expert era stato Luciano Bisconti, Luca Maggio nella 600 Expert, Andra Sgariboldi nella 1000 Rookies e Sandro Di Giacono nella 600 Rookies. Nella Seconda, nella terza e nella quarta è stato Venesia a vincere la 1000 Expert. Maggio è stato primo nella 600 Expert, nella seconda prova mentre Andrea Cherubini si era imposto nelle due di Cervesina. Sgariboldi e Di Giacomo hanno anche vinto, rispettivamente la 1000 e la 600 Rookies nella seconda di Varano e nelle due conclusive del Tazio Nuvolari.

Il Campionato 2021, giunto alla settima edizione, inizierà il 25 aprile a Varano, per proseguire poi il 30 maggio a Cremona, il 18 luglio a Cervesina, il 22 agosto al Mugello per chiudere il 19 settembre ancora a Cremona.

L’iscrizione al Campionato comprende il Welcome Kit Michelin Moto Gp con due pneumatici posteriori ed uno anteriore, il servizio Racing Service Michelin, il Michelin Powerdays, che comprende prove libere sui più bei circuiti nazionali. Per ogni gara sono poi previsti premi in gomme per i podi di categoria.