Ginnastica: Tripletta di podi per l'artistica Olimpia maschile

Alla loro prima esperienza in questo Campionato terminano infatti sul primo gradino del podio LA i giovanissimi Eric Mombelli, Devis Massari, Gabriele Mordenti e Elia Borre, secondi nel programma LB i loro compagni Mattia Coutandin, Riccardo Durello e Maxim Carere e secondi anche Kien Fogliadini, Gabriel Fuccio e Ruben Vitulli nel difficile programma LC.

Molto soddisfatto il responsabile tecnico Andrea Dondeynaz, che ha assistito le sue tre squadre in un intenso pomeriggio di gara: “I ragazzi hanno lavorato bene. Siamo soprattutto contenti di aver ripreso a gareggiare dopo tanto tempo che eravamo fermi. Non tutte le società hanno potuto partecipare perché non tutte in questo periodo hanno avuto la fortuna di avere una palestra in cui allenarsi.”