Atletica: Annullata l’ultima indoor, appuntamento a Torino il 14 febbraio

La stagione al coperto si conclude sul territorio regionale ma ha un suo spazio per quanto riguarda i migliori atleti valdostani che prenderanno parte ai Campionati italiani in programma ad Ancona. In questo fine settimana sono protagonisti i ragazzi delle categorie Juniores e Promesse, il prossimo (13 e 14 febbraio) al Pala-Marche sono attesi gli Allievi; per quello successivo (20 e 21 febbraio) si tengono i nazionali assoluti, mentre il 5, 6 e 7 marzo saranno protagonisti i Master.

Ma non solo di attività su pista è costituito il calendario invernale di atletica.

Il settore lanci, quelli che nei mesi freddi non possono essere ospitati in una struttura indoor, hanno una loro programmazione.

Sabato 14 febbraio, a Torino, saranno ospiti i lanciatori valdostani per quello che un classico del settore per le categorie giovanili e assolute, mentre domenica 21 febbraio e 7 marzo protagonisti a Novara saranno i Master che il 12, 13 e 14 marzo saranno impegnati nei tricolori programmati a Viterbo.

Il 27 e 28 febbraio a Molfettasi tengono invece i tricolori di lanci invernali Assoluti, Promesse e Giovanili.

La corsa campestre è il classico della stagione invernale. I Master possono essere protagonisti sabato 14 febbraio a Borgaretto e domenica 21 febbraio a Palo del Colle (Bari) per l’impegno che assegna il titolo tricolore, mentre i societari e gli individuali assoluti e giovanili sono in programma ad Aosta domenica 28 febbraio.

La fase nazionale del cross è invece in programma il 13 e 14 marzo a Campi Bisenzio (Firenze).