Sci: Le piste della Val di Fassa ospitano gli ultimi allenamenti premondiali delle azzurre

Un quartetto del gruppo polivalenti femminili di Coppa del mondo composto da Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Roberta Melesi e Laura Pirovano è in allenamento a Passo San Pellegrino sulla pista La Volata da mercoledì 3 a sabato 6 febbraio in compagnia dell'allenatore responsabile Giovanni feltrin e dei tecnici Much Mair, Paolo Stefanini e Luca Scarian.

In loro compagnia ci saranno anche Carlotta Welf, Carlotta Da Canal e Giulia Albano del team di Coppa Europa, che si fermeranno sulle nevi trentine fino all'8 febbraio. In Val di Fassa saranno presenti da giovedì 4 a sabato 6 febbraio anche Marta Bassino, Federica Brignone ed Elena Curtoni con il direttore tecnico Gianluca Rulfi e i tecnic Daniele Simoncelli e Marcello Tavola.