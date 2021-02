Ginnastica: La Gym Aosta alla grande nel campionato di Serie D

Tra sabato 30 e domenica 31 gennaio, al PalaTigers di Pianezza, ha avuto luogo la prima prova del Campionato di serie D di ginnastica artistica femminile. La gara si è svolta su differenti livelli tecnici, suddivisa in due categorie: allieve e junior-senior. Il programma prevedeva l’esecuzione di esercizi liberi su tre o quattro attrezzi: trave, volteggio, parallele asimmetriche e corpo libero.

La Gym-Aosta, dopo un anno di pausa agonistica forzata a causa della pandemia, ha presentato in pedana complessivamente cinque squadre e 29 ginnaste. E già solo questo è un grande risultato, se si considerano le condizioni a dir poco difficili in cui la Gym ha dovuto operare negli ultimi 11 mesi: quattro mesi di lockdown, con lezioni online e qualche attività all’aperto senza attrezzatura, poi una ripresa in palestra limitata ad alcune categorie di ginnaste, durante l’estate, e infine un autunno-inverno in una palestra con il riscaldamento spento...

Ed ora, come una ciliegina avvelenata sulla torta, la prospettiva della chiusura del Palaindoor che, qualora si realizzasse, porterebbe quasi certamente alla morte di un’associazione sportiva che nell’ultima stagione di attività pre-Covid ha tesserato più di 500 ginnaste e ginnasti, di cui quasi 200 come agonisti; e tutto ciò si aggiunge alla sospensione forzata delle attività dei corsi di avviamento alla ginnastica, che non solo rappresentano una lodevole iniziativa di promozione sociale e sportiva rivolta ai giovani e ai giovanissimi ma sono anche una ragione di sopravvivenza economica per la Gym.

Sarebbe davvero triste e forse anche inaccettabile che la Gym-Aosta dovesse chiudere proprio nell’anno in cui dovrebbe festeggiare il suo 25esimo anno di attività.

Ma veniamo ai risultati agonistici di questa prima prova di campionato.

Sabato è stato il turno del livello LC3, dove c’è stata una splendida vittoria della squadra junior-senior della Gym-Aosta (pt.127,10), con Alessia La Spina, Annamaria Lupinacci, Arianna Rucsanda, Ilaria Savigni, Marta Davisod, Sofia Susanna.

Sempre sabato, ma in LB3, magnifico 3° posto della squadra allieve della Gym (pt. 116,90), con una compagine giovanissima (la più giovane scesa in pedana) composta da Beatrice Mileto, Corinne Comé, Ginevra Tripodi, Luna Angel Donatelli Marquet, Margot Péaquin, Marta Costa.

Passando a domenica, ancora una vittoria per la Gym-Aosta con il primo posto in LC della squadra junior-senior (pt. 187,15), composta da Alessia Carcavallo, Chiara Chatrian, Christine Pellu, Ilaria Ciervo, Martina Fea, Stella Serra.

Sempre in LC, la squadra allieve della Gym, con Agata Milano, Alice Giamattei, Chiara Ferrando, Christel Giarrusso, Luana Lombardo, Mya Canalini, ha sfiorato il podio con un buon 4° posto (pt. 170,75).

Infine, nel livello tecnico LB, ancora un podio per la Gym-Aosta con il 3° posto della squadra allieve (pt. 154,65), composta da Asia Filippone, Aurora La Spina, Emma Condò, Margherita Fea, Matilde Baldon.