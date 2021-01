Hockey ghiaccio: Più ombre che luci per i Gladiators

Si è chiuso con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte l'ultimo turno dei campionati di hockey su ghiaccio.

Sabato 23/01/21 IHLW Hc Girls Project Gladiators Aosta - Hc Valdifiemme 2-3

Roster: Tosatto Elena, Ferrario Martina, Frigo Eleonora, Roccella Sharon, Trapasso Arianna, Liprandi Emma, Terranova Alessia, Mazzocchi Marta, Villa Daniela, Dell’acqua Federica, Cambruzzi Olivia, Faverzani Corinna, Angeloni Michela, Herin Ester, Parini Beatrice

Coach: Giovinazzo Luca

Marcatori: Roccella, Mazzocchi

C’è voluta la lotteria dei rigori per definire il vincitore di un incontro finito in parità anche dopo i 5 minuti supplementari giocati, come da regolamento, in tre contro tre.

Le ragazze di coach Giovinazzo hanno tenuto testa alla squadra del Valdifiemme per tutta la partita, rimontando per ben due volte il momentaneo svantaggio (il secondo goal delle padrone di casa addirittura in 3 contro 5 a causa di una doppia penalità).

Cresciute da inizio stagione le Girls Project hanno dimostrato di poter combattere ad armi pari anche con le squadre di maggior esperienza nel campionato IHLW.

Peccato, ma il punto raccimolato porta le aostane a quota 7 punti. Prossima partita, sempre ad Aosta, con le Lakers Egna sabato 30 gennaio.

Sabato 23/01/21 ore 18,30 Under 17 Hc Gladiators - Hc Storm Pinerolo 6-0

Roster: Montini Gabriel, Lamberti Lorenzo, Gesumaria Andrea, Dedja Brandon, Fanelli Nicolò, Masoni Nicolò, Garau Nathan, Mazza Tommaso, Borio Nicolò, Gentile Thomas, Minniti Alessandro, Gianni Nicholas, Badoglio Thomas, Andriolo Nicolas, Fraschetta Gianmarco, Agazzini Mattia, Mazzocchi Matteo, Carbone Alessandro, Giacometto Matteo, Cosentino Marco

Coach: Giovinazzo Luca

Marcatori: Borio, Mazza, Minniti, Fraschetta, Gentile, Garau

Sei reti, sei marcatori diversi... dimostrazione di gioco di squadra... la sintesi della partita giocata ieri ad Aosta dalla Under 17 Gladiators. Due goals nel primo tempo e quattro nel terzo, dopo il secondo drittel a reti inviolate, hanno portato i ragazzi di coach Giovinazzo alla seconda vittoria su due partite giocate nel campionato di categoria ed al primo posto nel girone (miglior differenza reti) a pari punti con il Valpellice.

Sempre concentrati e pronti a ribattere il gioco, a volte duro, degli avversari, gli atleti gladiators dimostrano una sempre maggiore autorevolezza sul ghiaccio, con l'obbiettivo delle fasi finali nazionali. Bravi ragazzi!

Sabato 23/01021 Under 13 Hc Storm Pinerolo - Hc Gladiators 24-3

Roster: Cout, boscolo f., tacchella,giovinazzo, sinigaglia, Giuliani, terranova, giacometto, tenaglia g., tenaglia t., picco, de martino, sellin, boscolo d., meucci

Coach: Picco Davide

Bruttissima sconfitta contro una squadra forte e Gladiators molto sottotono. Il risultato parla da solo e sarebbe stato più pesante non fosse stato per la grande prestazione del portiere Cout

Domenica 24/01/21 Under 15 Hc Milano Bears - Hc Gladiators 2-18

Roster: Madaschi S., Badoglio T., Bongini M., Giacometto M., Fraschetta G., Lamberti L., Cosentino S., Cosentino M., De Santi A., Tacchella D., Muraro E., Carbone A., Mazzocchi M., Lenta M., Reale L., Menegatti J., Gesumaria A., Andriolo N.

Coach. Giovinazzo Luca

Un risultato che non ha bisogno di commenti! La U15 di coach Giovinazzo è un rullo compressore che non ha lasciato spazio agli avversari. I goals sono venuti da tutte le linee in campo, a comprovare che nell'hockey è il gioco di squadra che fa la differenza. Si procede a punteggio pieno e con lo sguardo puntato alle prossime fasi finali. Bravi bocia!!

Domenica 24/01/21 Under 19 Fassa Falcons - Gladiators 2-1



Roster: Doriguzzi, Montini, Liprandi, Fanelli, Olivo, Charles, Birtig, Rossi, Luche,Paillex, Cicchetti D., Gerbi, Gaurau, Cosentino, Vola,

Gentile, Gianni, Minniti,Pellegrini, Tappella, Borio, Mazza

Coach: Luca Giovinazzo

Marcatore: Liprandi

Ragazzi fantastici che hanno giocato una bella partita, tirata fino alla fine, tanto che si è dovuti arrivare alla lotteria dei rigori per decidere il vincitore di già che i tre tempi regolamentari e l’overtime si sono chiusi in perfetta parità! Partita che dimostra un bel lavoro e il gruppo cresce. Infatti nella squadra di casa militano tre giocatori fuori quota che giocano in categoria superiore. Davvero soddisfatto coach Giovinazzo!!

GLI INCONTRI DAL 29 AL 31 GENNAIO

venerdì 29 U19 Gladiators - Hc Valpellice Bulldogs;

sabato 30 IHLW Girls Project Gladiators - Hc Lakers Egna

sabato 30 U13 Hc Valpellice Bulldogs - Gladiators

sabato 30 U17 Hc Valpellice Bulldogs - Gladiators

domenica 31 U15 Hc Como - Gladiators

domenica 31 U19 Hockey Pergine - Gladiators