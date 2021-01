Il maiale Mirko pronto per la Marcialonga

Mirko e le sue due assistenti di Skiing for Pigs sono consapevoli dell’onore e della responsabilità che questa partecipazione comporta. Onore in quanto Mirko sarà il primo maiale nella storia a partecipare a questa prestigiosa gara. Responsabilità perché molti saranno gli occhi puntati su Mirko e sulle sue due assistenti che gareggeranno con i colori del Team Futura Trentino Alta Quota. Il CEO della Marcialonga, Davide Stoffie commenta:

“Siamo molto felici di ospitare il maialino Mirko e la sua causa alla 48a edizione della Marcialonga. Auguro ad Eleonora, Esther e il loro maiale Mirko una buona gara per domenica”.

“Quando l’anno scorso Marcialonga ci ha invitato a partecipare all’edizione 2021, pensavamo fosse un’impresa per noi impossibile. Ma la fiducia dataci dall’organizzazione era la spinta necessaria per portare avanti anche quest’anno il nostro progetto di sensibilizzazione contro gli allevamenti intesivi” dice Eleonora Orlandi (38 anni, assistente di Mirko e pilota d’aereo). “Stiamo lentamente ottenendo dei risultati concreti. A partire dal numero di persone che hanno aderito alla sfida NO MEAT FROM HELL (no alla carne dell’ inferno) che abbiamo lanciato quest’anno. Non è una sfida vegetariana, è alla portata di tutti con un po’ di impegno, e speriamo molti altri aderiscano. Noi cerchiamo di cambiare il mondo un KM alla volta, e speriamo che molti lo facciano un carrello del supermercato alla volta”.





Sarà molto probabile avvistare il maiale Mirko e le sue due assistenti tra le file finali degli sciatori. Andrea Buttaboni, consigliere del Team Futura commenta; “considerando il loro livello amatoriale penso sia molto improbabile che arrivino al traguardo di Marcialonga entro i tempi massimi, ma i risultati della scorsa domenica danno una leggera speranza.”

Esther Kef (41 anni, assistente di Mirko) specifica “Se per ogni km che sciamo raggiungiamo un partecipante in più alla nostra sfida NO MEAT FROM HELL, ne è valsa già de la pena".

Per iscriversi (gratuitamente) alla sfida visita il sito www.skiingforpigs.com

BACKGROUND

L'anno scorso, Esther Kef (41) di Amsterdam, sua moglie Eleonora Orlandi (38) e il maialino Mirko sono stati i primi al mondo ad attraversare le Alpi italiane con gli sci di fondo. Hanno intrapreso questo estenuante viaggio per attirare l'attenzione sulla sofferenza nascosta dei suini negli allevamenti intensivi. Sono apparse su oltre 80 giornali, radio e programmi televisivi italiani ed esteri.