Ginnastica Ritmica:e atlete della Gym Aosta si preparano al weekend di competizioni di alto livello

I padiglioni di Ginnastica in Festa di Rimini ospiteranno, infatti, venerdì 4 dicembre i Campionati Nazionali Allieve e sabato 5 il Campionato Individuale Silver livello LD Junior e Senior.

Per la Gym Aosta, venerdì scenderà in pedana Ginevra Pascarella accompagnata dall’istruttrice Giorgia Righi, mentre il giorno seguente gareggeranno in A4 Aurora Scarpone e Silvia Chiabotto, in J1 Cecilia Ronco, Nicole Addario, Alessia Favre e in S2 Beatrice Nuvolari, seguite dall’istruttrice Elena Bétemps.

Nel fine settimana appena conclusosi la ginnasta valdostana tesserata Ritmica Piemonte Sofia Righi ha mancato per un soffio le finali al Campionato Individuale Gold Junior e Senior, a Bassano del Grappa, piazzandosi settima con punteggi di 14.950 alla palla, 11.100 al nastro e 11.050 al cerchio. Un’ottima prova visto l’elevato livello tecnico delle concorrenti in gara.