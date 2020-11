GINNASTICA ARTISTICA: L’OLIMPIA FEMMINILE STRAVINCE E PASSA IN SERIE B

Risultato per nulla scontato, dal momento che non solo le settimane precedenti alla gara erano state funestate da stop per quarantene preventive, malattie e infortuni (Fatima Rosset, ad esempio, non potendo utilizzare un braccio a causa di un infortunio alla spalla aveva dovuto rielaborare tutti gli esercizi inserendo elementi che non ne prevedessero l’appoggio), ma anche la gara stessa non sembrava essere cominciata sotto una buona stella.

A corpo libero infatti la prima atleta in campo - Vittoria Ramanzin - ha sentito partire la musica di una compagna al posto della sua; se si fosse fermata avrebbe avuto un punteggio pari a zero, ma con invidiabile sangue freddo ha adattato la coreografia (che è oggetto di valutazione al pari delle difficoltà tecniche) alla musica ed ha portato a termine egregiamente l’esercizio, così come le sue compagne dopo di lei.

Questo intoppo non ha abbattuto il morale della squadra, che ha affrontato con grinta l’attrezzo successivo - il volteggio - eseguendo al meglio tutti i salti previsti. In particolare ottimo il punteggio (13.050) di Sofia Chiumello, nonostante la ginnasta avesse da poco ripreso ad allenarsi dopo una microfrattura al piede.

Anche a parallele, dopo un po’ di tensione durante le prove, gli esercizi sono stati svolti alla perfezione da tutte le atlete.

A trave solo la “veterana” Nicole Sammartino ha completato l’esercizio senza cadute, ma l’alto livello di tutti gli esercizi ha comunque assicurato alla Ginnastica Olimpia l’ambita promozione.

La formazione era composta da Nicole Sammartino (2001), Fatima Rosset (2004), Sofia Chiumello (2005), Beatrice Morra Di Cella e Vittoria Ramanzin (2007), con il prestito della ginnasta Vittoria Chiarini (Ginnastica Pro Novara) - riserve Serena Ramanzin e Emma Viérin - ed era accompagnata in campo dalle istruttrici Claudia Iacona, Federica Vinante e Michela Fitto (Pro Novara).