Ginnastica: Una strepitosa Pascarella (Gym Aosta) sale sul podio Allieve

Straordinaria la performance di Ginevra Pascarella (Gym Aosta) che sale sul terzo gradino del podio in categoria Allieve 2, con un punteggio di 29.700 a pochi centesimi dalla seconda classificata. Questa vittoria le assicura un ambito posto nella finalissima nazionale di Rimini in programma dal dal 4 al 6 dicembre, competizione alla quale la Gym Aosta partecipa per il secondo anno consecutivo.

Da sn Elodie Godioz Amely Sordi ed Emma Chabotto

Sabato tra le Allieve 1 sono scese in pedana Amely Sordi, che con un 11° posto in classifica generale su 32 concorrenti sfiora per appena 1.10 punti la qualifica alle nazionali; Elodie Godioz che si classifica 15^ ottenendo il secondo miglior punteggio di gara al corpo libero ed Emma Chiabotto, che chiude al 23° posto. Ottimi risultati se si considera l’alto livello tecnico richiesto in una competizione di livello Gold.

Commenta così le performance delle sue allieve Giorgia Righi, Tecnico Regionale di Ginnastica Ritmica: “Tutte le bimbe hanno ben figurato in un contesto di altissimo livello. Emma ha retto bene il campo gara nonostante rientrasse da uno stop forzato per motivi di salute. Ginevra è stata straordinaria, nonostante un primo esercizio leggermente sotto le sue possibilità , ha reagito con una grinta unica, strappando il secondo punteggio di gara al cerchio e ipotecando così il podio”.