Ginnastica ritmica: A Caorle brillano le ginnaste valdostane

Per prime sono scese in pedana le atlete della Gym Aosta, che con Giulia Castagnera (9.150 alla fune), Giulia Masoni (11.400 al cerchio), Cecilia Nuvolari (13.150 alla palla e 9.400 al nastro) e Beatrice Cozzolino (13.600 alle clavette) hanno concluso la prova con un buon nono posto in classifica generale.

E’ stata poi la volta delle atlete della Ritmica Piemonte, squadra "gemellata" con la Gym Aosta in cui militano alcune sue atlete valdostane.

Le nostre ginnaste Alessia Toscano e Sofia Righi confermano l’ottima forma del momento, ottenendo i due punteggi più alti della giornata, rispettivamente 16.250 al cerchio e 17.300 alla palla, che hanno contribuito in maniera determinante alla sospirata promozione in serie B della squadra, conquistata insieme alle compagne Chiara di Fiore Romina Husanu.

La Ritmica Piemonte si aggiudica anche il primo posto nella classifica generale.

Il prossimo appuntamento con la ginnastica ritmica sarà il 21 e 22 novembre con il Campionato Individuale Allieve Gold, dove la Gym Aosta schiererà quattro delle sue ginnaste.