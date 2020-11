Ginnastica: Vittoria Ramanzin campionessa interregionale di artistica

Una trasferta desiderata e temuta, specie di questi tempi, quella che ha portato le due ginnaste dell’Olimpia Aosta Vittoria Ramanzin e Beatrice Morra Di Cella a Napoli, per disputare il Campionato Italiano Gold Junior, che in questa fase vedeva coinvolte le ginnaste del 2007, concentrando in tre giorni consecutivi di gara sia le fasi interregionali che quella nazionale.

Vittoria e Beatrice con Federica Vinante

Purtroppo assente a questo importante appuntamento la compagna di squadra Emma Viérin, bloccata in casa dalla quarantena fiduciaria fino alla vigilia della gara.

Venerdì si sono svolte le eliminatorie cosiddette di Zona Tecnica, che sono valse a Vittoria il titolo di Campionessa Interregionale (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) e a Beatrice un buon 6° posto in classifica generale.

Entrambe le ginnaste hanno pertanto guadagnato l’ammissione alla successiva fase nazionale, sui quattro attrezzi olimpici per Vittoria Ramanzin e alle sole parallele per Beatrice Morra Di Cella (nella foto a destra), nonostante la buona esecuzione anche al corpo libero.

Sabato si è quindi tenuta la fase nazionale, in cui le atlete valdostane hanno ancora dato il meglio: Beatrice ha ottenuto la 24ma posizione, mentre Vittoria, piazzatasi 24ma nella classifica all-around, conquista al volteggio l’accesso alla prestigiosa finalissima fra le 8 migliori d’Italia!

Soddisfazione dell’istruttrice Federica Vinante e del tecnico Andrea Dondeynaz, in trasferta con loro, e dell’allenatrice Claudia Iacona, purtroppo impossibilitata ad accompagnarle.