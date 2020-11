Ginnastica: Vittoria Ramanzini e Beatrice Mora Di Cella al campionato italiano Gold J

Vittoria Ramanzin e Beatrice Morra Di Cella sul treno per Napoli

Nel fine settimana a Napoli si terrà un’altra fase del Campionato Italiano Gold Junior, che vedrà coinvolte le ginnaste nate nel 2007. Per l’Olimpia Aosta scenderanno in campo, nella prestigiosa cornice del PalaVesuvio, Beatrice Morra Di Cella e Vittoria Ramanzin, che saranno impegnate sabato nella fase interregionale, con la speranza di conquistare il pass per la fase nazionale di domenica.

Vittoria e Beatrice

Le due ginnaste affronteranno la competizione dopo un lungo periodo di stop forzato e una dura estate di lavoro, rimettendosi in gioco a 10 mesi dall’ultima gara - un’eternità in questo sport. Saranno accompagnate in questa trasferta dall’istruttrice Federica Vinante e dal tecnico Andrea Dondeynaz.

L’allenatrice Claudia Iacona, purtroppo impossibilitata ad accompagnarle, afferma: “In un momento così delicato vogliamo che queste ragazzine possano continuare a seguire i loro sogni, a cui dedicano tante ore di allenamento quotidiano.”