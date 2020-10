Ginnastica artistica: L'Olimpia maschile nei top ten serie B nazionale

Un grande recupero porta la squadra maschile della Ginnastica Olimpia al 9° posto assoluto nella classifica del Campionato Nazionale di Serie B. Nelle prime due prove di Firenze e Ancona, tenutesi ad inizio anno, si era piazzata rispettivamente in 12ma e 11ma posizione e con l’eccellente prestazione di questo fine settimana è riuscita a risalire di ben due posti, sia nella classifica di giornata che in quella finale di campionato.

Tommaso Morra Di Cella in campo con l’istruttore Andrea Dondeynaz (foto Ginnastica Artistica Italiana)

Nella gara che si è svolta al Pala Vesuvio di Napoli Tommaso Morra di Cella e Edoardo Sugamele (in prestito dalla Ginnastica Salerno) hanno affrontato tutti e sei gli attrezzi olimpici, Alessandro Arosio (Pro Lissone) si è cimentato ad anelli e cavallo con maniglie e Emanuele Bertelle (Nuova Artistica Monza) a corpo libero e volteggio; la presenza di Lorenzo Mattana (in isolamento fiduciario) avrebbe probabilmente garantito alla squadra di ottenere i pochi decimi necessari a recuperare ancora una posizione.

Da sottolineare l’ottima prestazione di Morra Di Cella, che sfiora i 70 punti e stabilisce un nuovo record personale all around. Purtroppo solo le prime 6 squadre del campionato resteranno in Serie B per il 2021, mentre le altre saranno retrocesse in Serie C.

“I ragazzi hanno dato il meglio, realizzando la miglior prestazione del campionato. - dichiara il responsabile tecnico Andrea Dondeynaz - Siamo pronti a ripartire per riguadagnare la serie B e, perché no, puntare ancora più in alto”. Con lui in campo gara gli istruttori Ferdinando Montanaro (Nuova Artistica Monza) e l'ex olimpionico Marcello Barbieri (Ginn Salerno).

(Edoardo Sugamele in azione (foto Ginnastica Artistica Italiana)