Ginnastica ritmica: La Gym Aosta protagonista nell'Individuale Silver di Candelo

Secondo fine settimana di gare per la ginnastica ritmica, che sabato 10 e domenica 11 agosto è tornata in pedana a Candelo (Biella) per una due giorni di prove individuali Silver livello LB, LD e LE.

La Valle d’Aosta era presente in forze nelle differenti categorie, con numerose ginnaste tesserate GymAosta che hanno ottenuto buoni risultati visto l’alto livello agonistico delle competizioni. Ottimo risultato per l’Allieva 1 Amely Sordi (Gym Aosta) che domenica 11 si classifica terza in categoria LE.

La giovane atleta si è distinta nelle differenti prove della competizione, ottenendo unpunteggio di 9,550 al corpo libero, 8,325 alla fune e 10,775 alla palla, concludendo così con unpunteggio totale di 28,650 che l’ha portata al terzo gradino del podio.

Sempre in categoria LE ma Allieve 4, buoni risultati anche per Aurora Scarpone che ottiene un 5°posto, a metà classifica davanti a Miryam Sahbani che chiude nona. Tra le Allieve 3 Ilaria Venturotti si classifica decima con 31,075 punti e Giada Pace dodicesima con 29,425 punti, a testimonianza dell’alto livello della gara. In categoria LD Allieve 4 al 10° posto Stella Sofia Cerri e al 13° Silvia Sveva Chiabotto. Le Allieve 2 Emilie Marcellan, Martina Crisopulli e Letizia Bochicchio hanno ottenuto rispettivamente deibuoni 5°, 6° e 7° posto.

In Allieve 1 Arianna Desandré sfiora il podio, classificandosi quarta sulle nove atlete in gara con unpunteggio di 18,525 punti. Ad accompagnarle le istruttrici Hélène Porliod, Giorgia Righi e Stephanie Stranges. Prossimo appuntamento con la ginnastica ritmica che vedrà impegnate le atlete valdostane sarà sabato 17 ottobre a Candelo (Bi), per competizioni Silver a squadre.

TUTTI I RISULTATI

LB ALLIEVE 1

13° Elisa Bottari (Gym Aosta) punti 19,00

16° Elena Bianco (Gym Aosta) punti 18,050

LB ALLIEVE 3

18° Lavinia Facchini (Gym Aosta) punti 19,200

20° Sofia Falchicchio (Gym Aosta) 18,700

LD ALLIEVE 1

4° Arianna Desandré (Gym Aosta) 18,525

LD ALLIEVE 2

5° Emilie Marcellan (Gym Aosta) 18,925

6° Martina Crisopulli (Gym Aosta) 17,900

7° Letizia Bochicchio (Gym Aosta) 17,825

LD ALLIEVE 4

10° Stella Sofia Cerri (Gym Aosta) 20,750

13° Silvia Sveva Chiabotto (Gym Aosta) 16,900

LE ALLIEVE 1

3° Amely Sordi (Gym Aosta) 28,650

LE ALLIEVE 3

10° Ilaria Venturotti (Gym Aosta) 31,075

12° Giada Pace (Gym Aosta) 29,425

LE ALLIEVE 4

5° Aurora Scarpone (Gym Aosta) 31,825

9° Miryam Sahbani (Gym Aosta) 29,175