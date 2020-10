Atletica: La Calvesi carica il sette d’ori agli italiani Master su pista

Al campo Enzo Tenti di Arezzo sono transitati oltre 1500 protagonisti e tra questi anche una battagliera formazione di atleti tesserati per l’Atletica Calvesi che hanno ancora difeso con onore la rossa divisa, centrando 7 titoli nazionali di categoria, a cui si aggiungono cinque medaglie di argento e due di bronzo.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati cinque individualisti, tutti con un titolo a testa, ad eccezione di Chiara Ansaldi, classe 1968 che tra le senior SF50ha centrato tre medaglie d’oro, in tutte le gare a cui ha partecipato.

Nel salto in alto la torinese,da quest’anno tesserata Calvesi, non ha avuto avversarie in grado di impensierirla e, saltando la misura di 1m50, si è guadagnata la medaglia d’oro, così come ha fatto nel lungo con 4m67 e nel triplo con 10m30. A festeggiare il gradino più alto del podio anche Sandra Dini, SF60, nell’alto con 1m26, l’inesauribile Maria Luisa Finazzi, SF75, prima nel peso con 8m11 (e argento nel giavellotto con 15m16).

A completare i successi, anche i due ori maschili, con Emanuele Tortorici, SM50, primo nel martello con 41m72 (bronzo nel martello con maniglia corta con 14m30) e Giovanni Rastelli, SM65, che nel lancio del disco si è imposto con la ragguardevole misura di 46m81.

A podio, con due argenti, Paola Rosati, SF55, in seconda posizione nel martello con 38m32 e nel “martellone”con 12m02; Lucia Minessi, SF60,seconda nel martello con 20m84; Riccardo Costelli, SM40, sul secondo gradino del podio nei 400 metri corsi in 55”08 e la capitana e presidente del club, Liana Calvesi, SF75, che torna a casa con la medaglia di bronzo ottenuta nel concorso del lancio del giavellotto con la misura di 9m22.

(Nella foto Chiara Ansaldi)

Risultati

SM 40 Riccardo Costelli Mt 400 2° (Calvesi) 55”08; Mt 2005° 25”03

SF50 Chiara Ansaldi Alto 1a(Calvesi) 1m50, Lungo 1a4m67, Triplo 1a10m30

SF50 Luminitina Bibic Marcia 5km6a (PontDonnas)31’48”49

SM50 Emanuele Tortorici (Calvesi) Martello 1° 41m72, 3° Martello Maniglia Corta 14m30 Peso 4° 11m87

SF55 Paola Rosati (Calvesi) Martello 2a 38m32, Martello Maniglia Corta 2a 12m02

SF60 Sandra Dini (Calvesi) Alto 1a 1m26

SF60 Lucia Minessi (Calvesi) Martello 2a 20m84, Martello Maniglia Corta 5a 7m58

SM65 Giovanni Rastelli (Calvesi)Disco 1° 46m81.SM65 Alvaro Miorelli (Calvesi) Disco 4° 35m04, Peso 4° 9m98, Martello 4° 29m89

SM70 Luciano Proietti (Calvesi) Mt 100 5° 16”30, Lungo4° 3m36, Alto 5° 1m18

SF75 Maria Luisa Finazzi (Calvesi) Peso 1a 8m11, Giavellotto2a 15m16, Disco 4a 14m63 SF75 Liana Calvesi (Calvesi) Giavellotto 3a 9m22, Peso 4a 5m04.