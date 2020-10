Ginnastica artistica: Brave le allieve dell'Olimpia

Lo scorso fine settimana a Padova le piccole agoniste dell’Olimpia hanno affrontato il Campionato Individuale Allieve Gold. Nella prova nazionale di qualificazione di sabato, suddivisa in classifiche interregionali, Ginevra Grosso (classe 2011) conduce una gara pulita su tutti gli attrezzi, con un po’ di emozione al corpo libero, dove per la prima volta eseguiva un esercizio sull’intero quadrato, terminando in 11ma posizione nella categoria A2.

Annie Desandré, Ginevra Grosso e Abigail Martinet



Fra le allieve A1 (classe 2010) Abigail Martinet raggiunge la 16ma posizione, eseguendo a trave un esercizio preciso e senza errori e portando ai cinghietti nuovi e difficili elementi. Il miglior risultato della giornata lo ottiene l’altra allieva A1 Annie Desandré, con un’ottimo quinto posto interregionale, che le garantisce l’accesso alla Finale Nazionale del giorno successivo.

Annie conclude la gara di domenica in 30ma posizione nazionale, grazie alla grinta che la contraddistingue, con un esercizio alle parallele rinnovato, e nonostante alcuni errori, che lasciano aperto un buon margine di miglioramento.

Soddisfazione per le istruttrici Claudia Iacona, Federica Vinante, Nathasha Pellissier e Greta Rosset (quest’ultima con loro in gara).