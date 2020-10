Ginnastica: La ritmica della Gym Aosta a Desio nel tempio delle farfalle azzurre

Per testare il programma della nuova stagione sono scese sulla pedana della squadra nazionale le allieve Elodie Godioz e Ginevra Pascarella, le junior Giulia Castagnera, Meredith Perrier, Ginevra Vittone, Sofia Sistilli e le Senior Beatrice Cozzolino, Giulia Masoni e Cecilia Nuvolari.

La gara è servita anche a testare i nuovi protocolli anti-covid: divieto di accesso al pubblico, distanziamento tra le ginnaste, istruttori con le mascherine, classifiche di gara inviate on line, nessuna premiazione… il tutto sicuramente influisce sullo spettacolarità della gara, ma di certo non sull’emozione delle ginnaste, avvolte da religioso silenzio.

Il programma prevedeva l’esecuzione di 2 o 3 attrezzi a scelta e le classifiche arriveranno in settimana; tuttavia, per il momento l’importante era ricominciare. Nell’ultimo turno di gara sono scese in pedana anche Sofia Righi e Alessia Toscano, le valdostane tesserate per la Ritmica Piemonte, che da febbraio aspettano di concludere il campionato di serie C.

Al momento la classifica le vede in testa, pronte a conquistare la promozione in serie B: mai attesa è stata più lunga! Confidiamo che la riapertura di stagione post quarantena mantenga le promesse.

Le Allieve Godioz e Pascarella