Ginnastica: L'Olimpia torna in pedana con tre ginnasti agli Individuali Gold

Dopo la lunga e sofferta interruzione forzata dell’attività agonistica, che si è protratta da fine febbraio ad oggi, tornano in campo i ginnasti della squadra maschile dell’Olimpia.

In tre sono impegnati sabato 26 settembre a Padova nel Campionato Individuale Gold: Tommaso Morra di Cella salirà a tutti e 6 gli attrezzi olimpici nel concorso generale (ex Campionato di Categoria), mentre nel Campionato di Specialità Lorenzo Mattana presenterà esercizi a corpo libero, anelli, volteggio, parallele e sbarra e Alessandro Arosio (atleta del Prolissone tesserato Olimpia Aosta) si cimenterà al cavallo con maniglie e agli anelli.

In entrambe le competizioni si qualificheranno per la fase nazionale i primi tre ginnasti per ogni zona tecnica interregionale; per i ginnasti valdostani il confronto sarà quindi con i loro coetanei di Piemonte, Liguria e Lombardia. Ad accompagnarli in gara l’istruttrice Federica Vinante e il tecnico Ferdinando Montanaro.