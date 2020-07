Equitazione: Archiviato uno strepitoso Jumping Torgno aspetta l'endurance

La manifestazione continua a crescere negli anni nei numeri e nei risultati. Il secondo week end ha visto 250 binomi partenti nelle diverse categorie. Il sole ha accompagnato la manifestazione sportiva che ha riempito anche le strutture ricettive della Valle del Cervino, confermandosi come evento classico sportivo e anche turistico.

Grande emozione per l’atteso Gran Premio di questo week end che ha visto ben 24 binomi partenti sfidarsi sull’altezza di 140 cm. Il podio tutto in rosa con il bis dell’amazzone Cecilia Brenna (Il Roncolino ASD) con un bel percorso netto su Cladem Equi Store BoleyBawn che le è valso nuovamente il 1° Premio. Al 2° posto Giorgia Rozzio su Catalina Ch (CI Pompeiana) e ha chiuso al 3° posto Matilde Borromeo su Deante (S.MIlanese CA Cavallo).

RISULTATI DEI BINOMI VALDOSTANI NEL CORSO DEL WEEK END

Venerdì 24 luglio

Nella C130 a fasi consecutive Paolo Sandri in sella a Carlington du Domaine Z (CI D’Ampaillan) si è piazzato al 14° posto su 30 partenti. Un bel percorso il suo inficiato solo dall’ultimo salto dove ha raccolto 4 penalità.

In C120 a tempo Sharon Payn su Fuego (CI San Maurizio) si è piazzata al 6° posto con un percorso netto, 9° posto per Daniela Levi su Magic V/D Heuvel (CI D’Ampaillan), Yara Daudry su Cassandra Grey ha chiuso all’11° posto (CI Tre Rivi Riding). Al 21° posto invece Margherita Maquignaz su Fais D. (CI San Maurizio).

In B80 di precisione 1° posto ex aequo per le giovanissime Sara Oddone su Quarolin D (CI D’Ampaillan), Martina Cappello su Stefany (CI San Maurizio), Elisa Andre Brunetti su Vagant (CI San Maurizio).

In B90 a fasi consecutive, 14° posto per Arianna Cerana su Johnny Cash (Ampaillan), 16° per Cheri Delphi Maquignaz su William (SIV), 19° per Caterina Bernardi su Staki (Ecurie Villefranche).

In B100 a fasi consecutive in campo la giovanissima 27° Cheri Delphi Maquignaz su William (SIV) su 38 partenti.

In B110 bella vittoria di Cassandra Bionaz su Ziranda H (SIV) che in campo porta a casa il miglior tempo senza errori.

In C115 bel 2° posto per Vittoria Ardizzone su Lady (CI San Maurizio) mentre Cassandra Bionaz su Ziranda H (SIV) si piazza al 25° posto.

Sabato 25 luglio

Nella C130 a fasi consecutive Paolo Sandri in sella a Carlington du Domaine Z (CI D’Ampaillan) raccoglie un bel percorso netto, con un 17° posto su 37 partenti.

Nella C120 mista a barrare consecutivo 6° posto da Daniela Levi (CI D’Ampaillan) su Macig V/D Heuvel, 10° posto per Sharon Payn su Fuego, 11° posto per Margherita Maquignaz su Fais D.

IN LB80 di precisione 1° posto ex aequo per Elisa Camera e Mattina Cappello entrambi in sella a Stefany (CI San Maurizio), 8° posto ex aequo per Elisa Andrea Brunetti su Vagant. (San Maurizio).

In B90 a tempo 6° posto per Sara Oddone su Quarolin D’Ore alla sua prima in questa categoria (CI D’Ampaillan), 9° posto per compagna di scuderia Arianna Cerana su Johnny Cash e 11° posto per Caterina Bernardi in sella a Staki (EV) tutte con percorsi netti. Al 15° posto Cherie Maquignaz su William (SIV) con 4 penalità.

In B100 16° posto per Cherie Maquignaz su William (SIV).

In B110 Cassandra Bionaz su Ziranda H (SIV) si piazza al 7° posto in classifica su 24 partenti.

Chiude la giornata in C115 Vittoria Ardizzone su Lady (CI San Maurizio) al 18° posto.

Domenica 26 luglio

In C120 a fasi consecutive buon 7° posto per Sharon Payn in sella a Fuego (CI San Maurizio) mentre chiude al 17° posto Margherita Maquignaz su Fais.D (CI San Maurizio) e al 19° Daniela Levi su Magic V/D Heuvel (CI D’Ampaillan).

Nella C115 a tempo Yara Daudry su Cassandra Grey (Tre Rivi Riding Club) raccoglie un 10° posto

e 15° posto infine per Vittoria Ardizzone su Lady (CI San Maurizio) su 34 partenti.

In B110 a tempo 13° posto per Cassandra Bionaz in sella su Ziranda H (SIV) e in B100 a fasi consecutive bel percorso netto e 10° posto per Cherie Maquignaz su William (SIV), 21° invece Caterina Bernardi su Staki (EV).

In B90 a fasi consecutive 2° posto per Cherie Maquignaz su William (Siv), 4 posto° per Sara Oddone su Quarolin D’Ore (Ampaillan) e (° posto per Arianna Cerana su Johnny Cash (Ampaillan), 9° posto per Martina Cappello su Stefany (San Maurizio).

Bene in giovani binomi Valdostani nella B80 di precisione 1° posto ex aequo per Elisa Camera su Stefany (San Maurizio) e 10° posto per Elisa Andrea Brunetti su Vagant (San Maurizio).

In C135 bella gara di Paolo Sandri su Carlington du Domaine Z che ha provato a confrontarsi con una categoria più impegnativa, raccogliendo un 14° posto.

Il prossimo appuntamento a Torgnon è con il Trofeo internazionale di Endurance Les Grandes Montagnes, 23°edizione, che si terrà da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. Venerdì alle 9 del mattino partirà la CEI2* 70+70 km, sabato mattina dalle ore 7 sono previste le partenze delle altre categorie da 126 km e domenica le gare valide anche per il campionato interregionale di Endurance.