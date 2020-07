Equitazione: A La Salle una due giorni di monta americana

Si sono svolti sabato 18 luglio e domenica 19 luglio 2020 i due giorni all’insegna della monta americana presso il centro ippico Equilibres du Mont Blanc di La Salle nel suggestivo panorama montano ai piedi del Monte Bianco.

Il clinic condotto dal tecnico FISE di monta western, Andrea Visigalli, terzo livello di monta americana presso il centro Madama Reining Horse di Milano, si è basato principalmente sulla gestione del cavallo da terra in base ai principi dell’horsemanship nella prima giornata e sul lavoro in sella nella seconda giornata. Vista la buona riuscita dell’evento è prevista una replica per il mese di settembre.

La monta americana o monta western è una monta da lavoro. Ovvero, si è sviluppata per alleggerire il cavaliere o il cowboy in questo caso, nelle lunghe ore di lavoro nell’arco della giornata passate in sella.

La monta western si distingue dalla monta inglese nella postura, nell’addestramento del cavallo, nei suoi movimenti e scopi, nonché negli stessi finimenti: dalla sella, alle redini al morso fino all’abbigliamento del cavaliere e le esigenze del mandriano.

La monta americana nasce nel West ed è strettamente collegata al lavoro del cow-boy, ovvero il mandriano che passava le sue giornate a controllare il bestiame.

I finimenti del cavallo dovevano essere pratici e andare incontro alle esigenze del lavoro. Dal pomello sulla sella per trasportare e legare le corde, la comodità della seduta della sella e il tipo di staffe nonché la lunghezza stessa delle staffe consentivano una postura adeguata. La sella è anche accessoriata per il trasporto delle attrezzature con anelli e strisce di cuoio.

Nell’arco degli anni, si sono sviluppate anche le diverse discipline della monta western, all’interno dei ranch durante i momenti di svago e di relax dei cowboy. Questi iniziarono a sfidarsi in piccole competizioni per mettere a confronto la loro bravura e l’attitudine del loro cavallo.