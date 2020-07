Equitazione: A Torgnon protagonisti i valdostani nei Pony Elite U16

Torgnon ha tagliato il nastro di partenza della stazione dedicata all’equitazione. Domenica 12 luglio il via l’ha dato l’endurance con la gara interregionale Pony. Sono stati 17 complessivamente i binomi che hanno preso parte alla kermesse nella conca del sole, tra cui anche una compagine di giovani valdostani che ha ben figurato.

Nella categoria Avviamento, sulla lunghezza di 2.5 km, 2° posto per Luce Sangiorgi su Edessa Bosana (ASD Lo Tatà) Nella categoria Elite Under 16 il podio è tutto valdostano, con il 1° posto di Nicole Ghignone su Navar Wad. il 2° posto di Emile Domaine su Quarzo e al 3° posto Arianna Stuffer su Jurassique, tutti appartenenti all’ ASD Cheval Ami.

I tracciati di Torgnon rappresentano per caratteristiche e paesaggi circostanti un ottimo campo di prova per giovani cavalieri e amazzoni che anche in questa giornata hanno portato tra le montagne valdostane entusiasmo e passione.

Il prossimo appuntamento con l’Endurance ora è atteso nel week end 31 luglio - 2 agosto, con il Trofeo internazionale “Les Grandes Montagnes”, giunto alla 23esima edizione.

Ad anticipare la manifestazione a Torgnon sarà il salto ostacoli, con Jumping Torgnon nei week end del 17- 18 - 19 luglio e 24 -25 - 26 luglio 2020 – Concorso Nazionale di salto ostacoli A3*, con montepremi da 20mila euro per entrambi i week end.