Equitazione: A Torgnon arrivano domenica i pony dell'Endurance

Ai nastri di partenza la stagione dell’equitazione a Torgnon. Ad anticipare le grandi kermesse internazionali del Jumping e dell’Endurance, sarà una manifestazione pony interregionale di endurance protagonista domenica 12 luglio.

Le categoria in gara: Cat Avviamento 2,5km, Cat.A 5 km, Cat.B 7,5 km, Cat. Elite 7 km e infine Cat. Under 16 sulla distanza di 12,5 km.



La gara inizierà alle ore 10,30 e la scadenza per le iscrizioni è venerdì 10 luglio. La gara sarà organizzata nel rispetto del protocollo attuativo per l’organizzazione di manifestazioni di sport equestri.



Sarà poi la volta dei grandi appuntamenti estivi con i due Concorsi nazionali A*** del Jumping Torgnon, con montepremi di 20mila euro ciascuno, in programma il 17-19 luglio e il 24-26 luglio. Si passerà poi il testimone all’Endurance con il Trofeo Grandes Montagnes, giunto alla 23esima edizione, dal 31 luglio al 2 agosto, che anche quest’anno sarà supportato dal media partner sportendurance.it