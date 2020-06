Ippica: Bottino per i binomi valdostani in gara fuori Valle

Grande inizio di stagione per Alessia Lustrissy su Deporto, dell’ ASD Cheval Ami, che ha ottenuto il 2° posto nella CEI ** YJ (122 km).

Nella CEI1* Per l’ASD EQUI.LIBRES DU MONTBLANC nella categoria CEI* (101 km) Giulia Mantovani in sella a CADZYA DU BARTHAS ha ottenuto il 12° posto su 26 partenti. Ha qualificato il binomio anche Claudia De Marie su Edessa Bosana, del Circolo Ippico San Maurizio,

Molto bene anche Elena Commod, in sella a Caucaze Bonanza, che nella gara nazionale CEN B 81 km ha ottenuto un bel 3° posto.





Per il salto ostacoli l’ASD Centro ippico D’ampaillan ha preso parte al concorso B1* - Tappa del Circuito Scuole JUMP a Livorno Ferraris (VC).

Nella giornata di sabato 27 giugno Paolo Sandri, in sella al suo Carlington du Domaine Z, ha portato a casa un ottimo 1° posto assoluto nella C120 mista, ed ha bissato il podio domenica 28 giugno con un bel 2° posto nella C130 - MISTA.

Bene anche Sara Oddone, su Quorolin D’Ore, che sabato 27 giugno sia in L60 di precisione che nella L70, ha chiuso al 1° posto ex aequo, così come Arianna Cerana, che in sella a Johnny Cash, ha chiuso in LB80 di precisione al 1° posto ex aequo.

Domenica 28 giugno, Sara Oddone, su Quorolin D’Ore, ha confermato il 1° posto ex aequo in L70 di precisione ed ha ottenuto il 1° posto ex aequo di precisione in LB80.

Buoni risultati anche per la compagna di scuderia Arianna Cerana che in sella a Johnny Cash ha raccolto anche lei il 1° posto ex aequo in LB80 di precisione e il 3° posto nella B90 a fasi consecutive.