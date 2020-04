Ciclismo: Filippo Agostinacchio domina anche su strada offline

Filippo Agostinacchio (Italia) ha vinto la seconda gara dei Pro / Am Invitational Zwift Classics al London International. La Pro / Am Invitational Zwift Classics ha preso il via con le squadre femminili allo Yorkshire Grand Prix domenica, e ha ripreso con le squadre maschili al London International giovedì.

Il London International ha proposto 1,5 giri del London Loop per un totale di 24,7 km e comprendeva una salita intermedia e un arrivo in cima a Box Hill. All'evento hanno partecipato 127 ciclisti e tra i nomi più importanti ricordiamo il triatleta Lionel Sanders (Canyon-ZCC), che ha battuto Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) alla recente "Ronde de Zwift". La gara ha visto anche Tom Pidcock (Trinity Racing), John Archibald (Ribble Weldtite), John Mold (Rowe e King), Ollie Jones (Canyon-ZCC), Alistair Brownlee (Superleague Tri Team) e Dan Fleeman (Specialista indoor).

Il team USA ha anche schierato Magnus Sheffield. Sheffield è andato in fuga nei primi tre chilometri, dopo un attacco di 8,5 Watt / Kg sul gruppo principale. Fu uno sforzo di breve durata, tuttavia, poiché fu catturato prima della base della prima salita di Box Hill.

Sebbene Brownlee abbia fissato un ritmo di oltre 400 Watt per tutta la durata della scalata, non è riuscito a staccare i suoi rivali ed è stato Sam Brannlund (Svizzera) a prendere l'intera serie di punti KOM in cima.

Rimanendo solo mezzo giro, il campo si ridusse di nuovo nelle strade virtuali di Londra, attraverso il tunnel e verso Trafalgar Square intatto.

Alla base di Box Hill, Brownlee, Jones, Fleeman, Poczoplco e Ryan Christiansen (CBH) si sono alternati stabilendo il ritmo. Fleeman usò il suo rimanente potenziamento aerodinamico combinato con un attacco a 8 Watt / Kg per distanziarsi dal gruppo, ma Agonstinacchio fu pronto a rispondere.

Il valdostano ripreso e superato Fleeman e ha continuato a cavalcare lontano dal gruppo sulla strada per la vittoria internazionale di Londra in vetta a Box Hill, con Vernon che ha tagliato il traguardo al secondo posto e Vujasin terzo.