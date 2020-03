Trail: V^ edizione di La Thuile Trail - Memorial Edo Camardella

La gara di trail running in semi-autonomia, che nel 2019 ha visto la partecipazione di più di 350 concorrenti, prevede tre diverse distanze: una 25 km 1500 D+, un 60 km 3500 D+ e un Vertical.

I PERCORSI DI LA THUILE TRAIL TRAIL

25 km con dislivello positivo di 1.500 metri - sabato 25 luglio 2020 - partenza ore 8:30 Il percorso dal centro del paese (1.441 m.) sale verso il Buic, prosegue nel bosco, segue sul sentiero panoramico della Balconata per giungere al rifugio Deffeyes posizionato proprio sotto al ghiacciaio del Rutor. Da qui si lambisce la morena del ghiacciaio fino ad arrivare agli stupendi laghetti del vallone di Bellacomba, per proseguire verso i laghi della Tchuielletta e scendere tra i boschi -che d’inverno fanno parte del famoso comprensorio internazionale di sci Espace San Bernardo e in estate dell’ampio bike park- per arrivare al traguardo in paese. Il tempo massimo per completare la gara è di sette ore.

ULTRA TRAIL

60 km con dislivello positivo di 3.500 metri - sabato 25 luglio 2020 - partenza ore 6:00 La prima parte del tracciato è la stessa di quella del TRAIL 25 km. Dopo i primi 25 km e quindi il passaggio dalla zona del traguardo (in paese) il percorso continua attraverso il vallone di Youla e prosegue aggirando il Mont Nix. Una lunga diagonale porta al Colle di Berrio Blanc per poi salire verso Mont Fortin, il punto culminante del tracciato a quota 2800 m. Il passaggio a Col Chavanne permette un bellissimo colpo d’occhio sulla Val Veny e sulle verticalità delle cime del Monte Bianco.

Da Col Chavanne comincia la discesa per l’omonimo vallone lungo il torrente fino alla zona del Ristorante Lo Riondet, da qui con un ultimo sforzo una salita porta nei boschi sotto la funivia fino all’arrivo della gara in paese. Il tempo massimo per completare la gara è di tredici ore.

VERTICAL

4,2 km con dislivello positivo di 1.100 metri - domenica 26 luglio 2020 - ore 10:00 Dal paese (1.441 metri) nella zona vicino alla scuola di sci e alla scuola di mountain bike, il percorso prevede la salita sulle ripide pendenze della mitica pista di sci 3 Franco Berthod che quest’anno ha ospitato due gare del circuito femminile di Coppa del Mondo di sci Alpino. L’arrivo invece è situato a Chaz Dura, a quota 2.600 metri, punto dal quale si gode uno stupendo panorama sui 4.000 più famosi delle Alpi, dal Monte Bianco fino al Cervino Il tempo massimo per completare la gara è di tre ore. Il comitato organizzativo, quello di sempre, - supportato quest’anno da HEY TEAM S.S.D.a.r.l.- ha voluto intitolare LA THUILE TRAIL a Edo Camardella, grande atleta, ideatore e organizzatore del trail che nel novembre 2019, a soli 28 anni, ha perso la vita travolto da una valanga sul Monte Bianco.

Mattia Jacquemod responsabile dell’organizzazione motiva così la decisione di dedicare la gara all’amico scomparso “Nel 2019 non abbiamo perso semplicemente uno degli organizzatori e ideatori del La Thuile Trail, abbiamo perso un amico, un socio, un compagno di avventure. Abbiamo perso una persona che aveva entusiasmo da vendere, sempre positiva e che trovava il modo di sdrammatizzare e strapparci un sorriso anche nelle situazioni più tese e intricate.

Una persona che come poche sapeva far gruppo e unire persone anche molto diverse tra loro. Da quest'anno La Thuile Trail sarà Memorial Edo Camardella.

Organizzando e correndo questa gara vogliamo rendere omaggio a una persona unica, che si è sempre dedicata con passione ed energia all'organizzazione del trail.

Una persona che amava le montagne come pochi altri e che sulle montagne ha vissuto fino al suo ultimo respiro. Non c'è modo migliore per ricordare un amico e un atleta come Edo se non dedicandogli la gara di corsa in montagna che ha ideato, corso e organizzato con orgoglio fin dalla prima edizione.

Lui che di gare viveva e che in uno dei più recenti messaggi, ci scriveva "Le gare si fanno a tutta...se no si sta poi a casa".

Le iscrizioni alle gare, che saranno chiuse il 23 luglio alle ore 24:00, potranno essere effettuate sul sito www.wedosport.net a questo link https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=53513 Sul sito www.lathuiletrail.com e sui canali social lathuiletrail (Instagram e Facebook) tutte le informazioni e gli aggiornamenti.