Ginnastica: Gold serie C; Straordinarie a Torino Sofia Righi e Alessia Toscano della Gym

Un fine settimana, quello appena trascorso, di grandi emozioni per la ritmica della Gym-Aosta, impegnata a Cantalupa (TO) nella 2° prova del “Campionato Gold di serie C”. Ad accompagnare le ginnaste della Gym in pedana c’erano le tecniche Elena Bétemps e Stéphanie Stranges.

A due settimane dalla prova in terra veneta, le ginnaste della Gym Giada Antonacci, Beatrice Cozzolino, Cecilia Nuvolari e Sofia Sistilli (riserva Ginevra Vittone) sono state chiamate ad un nuovo ed impegnativo confronto con alcune delle più forti squadre italiane, con l’obiettivo di migliorare il 15° posto della gara di Montegrotto. Ma ad una prova ancora più importante sono state chiamate le due “farfalle” della Gym, Sofia Righi e Alessia Toscano, tesserate per la Ritmica Piemonte di Torino, giunte seconde nellaprima prova e con la concreta speranza di consolidare le prospettive di promozione inserie B.

E le speranze non sono andate deluse perché la gara è stata un vero trionfo per la Ritmica Piemonte, che ha conquistato la vittoria con il punteggio totale di 77.80 davanti all’Eurogymnica (società attualmente in serie A) e alla società Riboli; ma il trionfo della società torinese è stato soprattutto il frutto della prova straordinaria delle nostre due ginnaste: Sofia Righi infatti, con il suo 16.90 alla palla, ha realizzato il punteggio più alto in assoluto della gara, con inoltre il più alto livello di difficoltà per il suo esercizio, mentre Alessia Toscano ha realizzato il 2° punteggio più alto di gara con il suo 16.35 alle clavette, completato con un 15.40 al cerchio, secondo punteggio a questo attrezzo.

Con la vittoria di Cantalupa le possibilità per la Ritmica Piemonte e di conseguenza per le nostre ginnaste di ottenere la promozione in serie B nazionale si fanno davvero molto concrete. Ma le soddisfazioni per la Gym non sono finite qui, perché la squadra con Antonacci, Cozzolino, Nuvolari e Sistilli ha fatto una grande gara, migliorando di quasi 13 punti e di sette posizioni il risultato della prima prova, conquistando l’8° posto con il punteggio di 60.95.

Tra tutti, spiccano il 15.20 alla palla di Cecilia Nuvolari, 3° punteggio a questo attrezzo, eil suo 12.70 alle clavette, 4° punteggio; ma bravissima è stata anche Sofia Sistilli, che con un notevole 12.35 al nastro ha realizzato il 5° punteggio a questo attrezzo; hanno completato la prova della Gym l’ottimo 11.45 di Beatrice Cozzolino al cerchio e il buon 9.25 di Giada Antonacci alla fune.