Ginnastica: Artistica f; bene l'Olimpia nel campionato di serie D

Si è svolta sabato e domenica a Torino la prima prova del Campionato di Serie D di ginnastica artistica. Sabato sono scese in campo nel programma LB la squadra Allieve - composta da Giulia Chiumello, Nicole Desandré e Adelina Bulat - che ha condotto una buona gara con pochi errori, classificandosi 10ma su 16, e la squadra Junior-Senior - composta da Rebecca Sergi, Giada De Gaetano, Francesca Garetta, Beatrice Crea e Jolie Ricca - che si piazza invece 13esima in classifica con una prestazione inferiore alle aspettative.

Domenica mattina è stata la volta del Programma LB3 in cui le Allieve Olimpia Serena Molinari, Alice Esposito e Annalucia Tosi hanno terminato in 10ma posizione, con un’esecuzione pulita sugli altri attrezzi, ma penalizzate da qualche caduta di troppo a trave. Ad accompagnarle in campo le istruttrici Gresta Rosset, Sarah Burgay e Nathasha Pellissier.

L’interruzione forzata della competizione causa prevenzione Coronavirus ha purtroppo impedito di gareggiare alla quarta squadra Olimpia, la formazione Junior-Senior - costituita da Sara Delmonte, Annika Gérard, Elisa Raso, Giulia Barbato e Patrizia Fulciniti - che si sarebbe dovuta cimentare nel programma LC.