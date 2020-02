Ginnastica: Serie C; Gym Aosta a Cantalupa per la priva Gold di ritmica

Un week-end intenso, questo, per la ginnastica ritmica della Gym-Aosta, impegnata nella seconda prova del “Campionato di serie C Gold” a squadre con sei ginnaste.

La competizione si svolgeràa Cantalupa in provincia di Torino. Con Giada Antonacci, Beatrice Cozzolino, Cecilia Nuvolari e Sofia Sistilli, la Gym cercherà di migliorare il risultato della prima gara,svoltasi in Veneto due settimane fa.

Ma grande attesa c’è anche per Sofia Righi eAlessia Toscano, tesserate quest’anno per la Ritmica Piemonte con l’intento dichiarato di ottenere la promozione in serie B, per la quale, dopo la prima prova di campionato, la squadra di Torino è certamente la favorita.