Ginnastica: La Gym-Aosta con 3 Squadre nel Campionato serie D

Tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, al “Palaginnastica” di Torino, si svolgerà la 1° prova del “Campionato di serie D” di ginnastica artistica femminile. La Gym-Aosta parteciperà con 3 squadre e 18 ginnaste. Una squadra, per la categoria “allieve”, gareggerà nel livello tecnico LB, mentre le altre due gareggeranno per le “junior-senior”, la prima in LC e la seconda in LE3.