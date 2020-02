Ginnastica M: I rossi dell'Olimpia in trasferta ad Ancona

Venerdì 21 ad Ancona si terrà la seconda prova del Campionato Italiano di Serie B.

La squadra maschile della Ginnastica Olimpia Aosta si è qualificata alla fine del 2019 per questo difficilissimo campionato - un risultato storico per la Valle d’Aosta - ed ha già affrontato la prima prova ottenendo la 12^ posizione in classifica.

La formazione Olimpia sarà composta da Tommaso Morra Di Cella, Lorenzo Mattana, Alessandro Arosio (Pro Lissone) e Emanuele Bertelle (Nuova Artistica Monza), con l’aggiunta di Edoardo Sugamele in prestito dalla Ginnastica Salerno. Con loro in campo gara i tecnici Andrea Dondeynaz, Ferdinando Montanaro e Valerio Darino.