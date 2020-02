Ginnastica: Annie Désandré campionessa Piemonte-VdA Allieve L2

La giovanissima Annie Désandré bissa l’oro della prima prova e si riconferma per il secondo anno consecutivo Campionessa Regionale Piemonte - Valle D’aosta nella categoria Allieve L2 (classe 2010); le sue compagne e coetanee Abigail Martinet e Marta Nieroz ottengono rispettivamente la 15^ e la 19^ posizione.

Nella categoria Allieve L1 Ginevra Grosso (classe 2011) conclude una bellissima gara con il 6° posto, sia di giornata che di campionato. Per l’anno 2009 (allieve L3) Martina Saroglia, che ha gareggiato con grinta nonostante abbia dovuto abbassare di livello i suoi esercizi perché febbricitante, si è piazzata 15^ di gara e di campionato, seguita a ruota da Claire Savoye, 16^ di giornata e 13^ di campionato, mentre Désirée Bieller, assente in questa prova, conclude in 11^ posizione nella classifica generale.

Tutte le ginnaste si sono qualificate per la fase interregionale del 23 marzo. Con loro in gara le istruttrici Federica Vinante, Nathasha Pellissier e Greta Rosset.