Ginnastica M: I Leoni dell’Olimpia sbancano Torino nel campionato individuale Silver

Sabato a Torino i nove ginnasti dell’Olimpia hanno conquistato ben 6 podi - nelle rispettive varie categorie e programmi di gara - in occasione della prima prova del Campionato Individuale Silver.

Ecco nel dettaglio i risultati: nel programma LC, oro per Kien Fogliadini, argento per Gabriel Fuccio (entrambi categoria Allievi 1 2011) e bronzo per il veterano Alessandro Ledda (Junior 2002).

Nel programma LA oro per l’Allievo 3 Maxim Carere (2007), alla sua prima competizione di ginnastica artistica, mentre gli allievi A1 si piazzano tutti in un range di due decimi di punto: medaglia di bronzo per Devis Massari, seguito da Riccardo Durello, Elia Borre e Erik Mombelli, rispettivamente 6°, 7° e 8°.

Infine nel programma LD - categoria Allievi 2 - è medaglia di bronzo anche Ruben Vitulli. Soddisfatto l’allenatore Andrea Dondeynaz.