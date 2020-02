Ginnastica: Grande Gym-Aosta a Chieri nella prova di Artistica Europa

Fine settimana di grande impegno per la ginnastica artistica femminile targata Gym- Aosta, scesa in pedana a Chieri nella 1° prova di “Artistica Europa” per i programmi tecnici “Silver Top” e “Silver Maxi”. Le ginnaste hanno dovuto esibirsi a tutti gli attrezzi: trave, parallele asimmetriche, volteggio e corpo libero.

Nel livello Top, il più elevato, grandi risultati sono arrivati dalle ginnaste della Gym nelle diverse categorie. Tra le “junior 1” Tania Trento ha conquistato il 2° posto con il punteggio totale di 38.75, mentre tra le “junior 2” Clizia Vallet è giunta 10° con pt. 35.60; nella categoria “senior”, altro podio per la Gym con Maya Vallet, 2° con il punteggio totale di 38.40.

Il risultato con il botto è arrivato però nel livello Maxi, dove la Gym ha piazzato una doppietta nella categoria “allieve 1”, anno 2011, con la vittoria di Cleo Picchiottino con pt. 34.85 e il 2° posto della compagna Hélène Olmi con pt. 30.80.

Sempre tra le “allieve 1”, però anno 2010, splendido 2° posto di Christel Giarrusso con il punteggio di 33.85, con le compagne Emma Condò e Beatrice Mileto classificate al 10° posto.

Nella categoria “allieve 2”, anno 2008, bel 5° posto di Annamaria Lupinacci con pt. 33.25, seguita da Lisa Rocher, 19° con 31.65, e da Cecile Fiou, 20° con 32.45. Ma l’ultimo botto di giornata della Gym è arrivato con le “allieve 2”, anno 2009, con la vittoria di Janis Picchiottino con un punteggio totale di 34.55, con la compagna Sofia Farinet al 3° posto con pt. 33.65 e Loredana Cubeddu al 10° con 31.70.

Ad accompagnare le ginnaste in pedana c’erano le tecniche Elisa Andreacchio, Maria Vittoria Apostoli, Jessica Lumignon e Alice Sandri.