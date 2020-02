Ginnastica: Straordinarie Sofia Righi e Alessia Toscano

Un fine settimana davvero impegnativo per la ginnastica ritmica targata Gym-Aosta, scesa in pedana in Veneto, a Montegrotto in provincia di Padova, per la 1° prova del “Campionato GOLD di serie C”, competizione a squadre per ginnaste “junior” e “senior”.

La Gym, oltre a presentare una propria squadra con 4 ginnaste, Giulia Masoni, Cecilia Nuvolari, Sofia Sistilli e Ginevra Vittone, ha portato in gara anche due ginnaste attualmente tesserate con la squadra torinese della Ritmica Piemonte, Sofia Righi e Alessia Toscano. Ed è proprio dalle due “farfalle” valdostane che sono arrivati dei risultati straordinari.

Da sn: Masoni Sistilli Nuvolari Vittone

Innanzi tutto la loro squadra è riuscita a salire sul podio con un 2° posto davvero prezioso, soprattutto in prospettiva promozione in serie B: la squadra torinese ha realizzato un punteggio totale di 73.700 portando in pedana i 5 attrezzi del programma, fune, cerchio, palla, clavette e nastro.

Ma c’è da dire che le vere trascinatrici della squadra sono state proprio Sofia e Alessia, che non solo hanno contribuito rispettivamente con 1 e 2 esercizi al punteggio di squadra ma hanno anche realizzato i punteggi più alti in assoluto della gara ai rispettivi attrezzi: Alessia con il suo 16.100 al cerchio è stata l’unica ginnasta ad aver superato i 16 punti in gara (alle clavette poi, con 13.350, ha ottenuto il 2° punteggio a questo attrezzo), mentre Sofia è stata straordinaria con il punteggio più alto alla palla, 15.900, e con il più alto livello di difficoltà (10.450) di tutta la competizione e a tutti gli attrezzi.

Molto brave sono state anche le 4 ginnaste della squadra targata Gym-Aosta, che hanno dovuto anche rinunciare all’apporto di una ginnasta decisiva come Beatrice Cozzolino, fermata dall’influenza.

Le portacolori della Gym, con il punteggio complessivo di 48.400, hanno conquistato il 15° posto. Splendido il 12.55 di Cecilia Nuvolari alla palla, ma brave anche Sofia Sistilli al nastro, con un notevole 11.05, Ginevra Vittone alle clavette con 9.900 e Giulia Masoni al cerchio con 7.35.

(La squadra della Ritmica Piemonte con Sofia e Alessia al centro)