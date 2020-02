Ginnastica F: Argenti e buoni piazzamente per l'Olimpia al campionato Silver

Sette ginnaste in campo per l’Olimpia Aosta, suddivise in varie categorie e due diversi programmi di gara.

Nel Programma LB3 - che prevede esercizi a corpo libero, trave e volteggio - conquistano il podio l’Allieva A2 (2010) Annalucia Tosi e la sua compagna Senior S2 (2002) Beatrice Crea, entrambe medaglia d’argento; Jolie Ricca (Junior 1 2007) ottiene un buon 5° posto e Francesca Garetta (Junior 3 2005) termina in 9^ posizione.

Nel Programma LB - che si svolge sui quattro attrezzi - per la categoria Allieve A3 (2009) Adelina Bulat si piazza in un onorevole 5^ posizione e Alice Esposito termina 25^, mentre per la categoria Allieve A4 (2008) Giulia Chiumello è 12^ in classifica.

Soddisfatte le istruttrici Chiara Salvemini e Nathasha Pellissier, che le hanno accompagnate in campo gara.