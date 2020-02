Ginnastica F: Brave le ginnaste dell'Olimpia al campionato Silver

Una nutrita rappresentativa della Ginnastica Olimpia ha partecipato questo fine settimana a Biella alla prima prova del Campionato Individuale Silver: in totale 12 ginnaste, suddivise in varie categorie e programmi di gara, che si sono susseguite agli attrezzi dalle otto del mattino per oltre tredici ore totali di gara.

La mattina il primo gruppo di atlete, accompagnato dall’istruttrice Chiara Salvemini, ha gareggiato a corpo libero, trave e volteggio nel programma LC3.

Il miglior risultato lo ottiene nella categoria Senior 1 Nicole Trevisan (2003) che sfiora il podio, seguita in 6^ posizione da Sara Del Monte (2004).

Bene anche Nicole Désandré e Serena Molinari (2008) che nella categoria Allieve A4 arrivano rispettivamente 6^ e 8^.

Infine la Junior 1 Alessandra Fiscella (2007) è 8^ in classifica e le Junior 2 (2006) Annika Gérard, Giada De Gaetano e Rebecca Sergi terminano rispettivamente in 9^, 12^ e 13^ posizione.

Nel pomeriggio, accompagnate dall’istruttrice Federica Vinante, le altre ginnaste hanno gareggiato nel programma LC con esercizi ai quattro attrezzi. Joana Koceku (2008) si difende bene nella categoria Allieve A4, classificandosi 7^ su trenta partecipanti, Giulia Barbato e Elisa Raso si piazzano in 17^ e 18^ posizione fra le Junior 1 (2007) e Patrizia Fulciniti (Junior 2, 2006) termina la gara alle nove di sera ottenendo, nonostante la stanchezza, un buon 7° posto su 25 partecipanti.