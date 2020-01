Ginnastica: Brava Christine Pellu sfiora il podio

Domenica 26 gennaio, al “Palaginnastica” di Torino, si è svolta la 1° prova del “Campionato Individuale” di ginnastica artistica femminile per le categorie di “Eccellenza”, livelli tecnici LE e LE3. Nella seconda fascia tecnica ha gareggiato anche la portacolori della Gym-Aosta, Christine Pellu, ginnasta della categoria “junior 3”. Il programma di gara prevedeva esercizi liberi al corpo libero, alla trave e al volteggio. La ginnasta della Gym ha affrontato la prova con grande impegno con buoni punteggi a tutti gli attrezzi: 11.10 al volteggio, 9.65 al corpo libero e 9.55 alla trave. Alla fine della competizione, con il punteggio totale di 30.30, nella classifica assoluta Christine ha sfiorato il podio, giungendo 4° con grande soddisfazione per sé e per la sua allenatrice, Pamela Vacchiero.