Ginnastica: Gym Aosta sul podio con Matilde Cognetta, brave le compagne

A Vezza d’Alba, si è svolta la 1° prova del Campionato Individuale di ginnastica ritmica, livello LA, a cui la Gym-Aosta ha partecipato con 5 ginnaste, 3 nella categoria “junior 1” e 2 nella categoria “junior 2”. Il programma tecnico della gara prevedeva l’esecuzione di due esercizi, uno al corpo libero e uno alla palla, con classifica assoluta.

Darensod Bottazzi Cheney Gorret Cognetta

Tra le “junior 1”, grande prova di Matilde Cognetta che, con il punteggio di 18.15, ha conquistato un ottimo 2° posto; nella stessa categoria, Hélène Gorret è giunta ai piedi del podio, in 4° posizione con pt. 17.775, mentre Fabienne Cheney è arrivata 7° con 16.875. Tra le “junior 2”, le due ginnaste della Gym, Alessia Bottazzi e Corinne Daransod, sono giunte rispettivamente in 9° posizione con 17.25 e in 10° con 16.95. Le ginnaste sono state accompagnate in campo gara dalla tecnica Hélène Porliod.