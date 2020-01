Ciclimo: Oggi sessantanni zenza il Campionissimo

Oggi ricorrre il 60esimo anniversario della morte di Fausto Coppi, avvenuta all'ospedale di Tortona proprio il 2 gennaio 1960 a causa di uno sciagurato errore di diagnosi della malaria che il grande ciclista aveva contratto durante una gara in Centrafrica, con tanto di safari annesso.

Nato a Castellania (provincia di Alessandria) il 15 settembre 1919, morto a 40 anni a Tortona a seguito della malaria contratta in Africa durante una corsa, il suo mito è sempre vivente per avere vinto tutto quello che c'era da vincere nei 20 anni in cui ha gareggiato, tanto da essere considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi.

Le sue imprese sportive e le tragiche circostanze della morte ne hanno fatto un'icona della storia sportiva italiana tanto che la sua fama e popolarità, unite all'affetto della gente, sono di fatto immutate anche a distanza di 60 anni da quel giorno che ammutolì l'Italia intera quasi incredula.

Figlio di contadini, nato a Castellania, tra colline e vitigni dell'Alessandrino, Coppi preferì chinarsi sul manubrio anziché sulla terra. E da lì conquistò il mondo, vincendo cinque Giri d'Italia, due Tour de France, tre Milano-Sanremo, una Parigi Roubaix. E ancora tre Mondiali, due su pista e uno su strada, quattro titoli italiani, cinque Giri di Lombardia.

Figura spezzata, contraddittoria: garzone e airone, splendido e goffo, invincibile e fragile, mortale a quarant'anni, immortale a cento: di Coppi, della sua vita, delle sue imprese, della sua morte forse si è già scritto tutto.

Nella carriera da professionista, durata ventuno anni, Coppi vinse complessivamente 151 corse su strada, 58 delle quali per distacco, e 83 su pista. Indossò per 31 giorni la maglia rosa del Giro d’Italia e per 19 giorni la maglia gialla del Tour de France. Al Giro vinse ventidue frazioni, al Tour nove.